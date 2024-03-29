İzmit'te Lokomotif Çocuk Köyü'nde Eğlence ve Eğitim Bir Arada - Son Dakika
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İzmit'te Lokomotif Çocuk Köyü'nde Eğlence ve Eğitim Bir Arada

İzmit\'te Lokomotif Çocuk Köyü\'nde Eğlence ve Eğitim Bir Arada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te kurulan Lokomotif Çocuk Köyü'nde çocuklar hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor. Köyde düzenlenen etkinlikler arasında sahne gösterileri, yarışmalar ve atölyeler yer alıyor. Ayrıca, çocuklar ve ebeveynler için psikolojik danışmanlık hizmeti de sunulacak.

29.03.2024 10:51  Güncelleme: 10:58
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İzmit'te hayata geçirilen "Lokomotif Çocuk Köyü"nde yarışmalardan gösterilere kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Eğitim atölyelerine de katılan minikler hem doyasıya eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı içinde kurduğu Lokomotif Çocuk Köyünde birçok etkinlik düzenleniyor. Etkinlikte son olarak birbirinden heyecanlı sahne gösterileri, Hacivat ve Karagöz, İbiş ve Meddah ile sihirbaz gösterileri, sahne yarışmaları, tahta bacak ve jonglör yer aldı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, çocuklarla bir araya gelerek, mutluluklarına ortak oldu.

Öğretici atölyeler

Öte yandan, Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların keşif yapma yönünü canlandırmanın yanı sıra, merak duygularının gelişmelerine de katkı sağlayacak. Çocuk köyünde bulunan vagonlar atölyelere dönüştürüldü ve 10 kişilik gruplar halinde 3-6 yaş arası çocuklara göre planlandı. Vagonlarda "minik tasarımcılar", "minik şefler vagonu", "minik çevreciler vagonu", "minik okurlar vagonu", "minik ressamlar vagonu", "minik mucitler vagonu", "minik mimarlar vagonu" ve "minik müzisyenler vagonu" olarak isimlendirildi. Atölyelerde oyun terapisi ile çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymaları hedefleniyor.

Psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek

Ebeveynler ve çocuklar için Lokomotif Çocuk Köyü'nde psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek. Çocuğun bireysel gelişiminin 3-6 yaş grubu özelliklerine uygun olarak ilerleyip ilerlemediğinin tespit edilmesi, çocuğun verdiği mesajların doğru algılanması ve oluşabilecek davranışsal veya duygusal sorunların önüne geçilmesi sağlanacak. Ebeveynlere de çocuğun gelişim süreçlerini nasıl izleyecekleri, çocuklarla iletişim kurarken zorlandıkları alanda nasıl davranmaları ve çocuğa hangi alanlarda destek olmaları gerektiği konusunda eğitimler verilmesi de planlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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