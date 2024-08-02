İzmit'te Sıcak Havaya Rağmen Vatandaşlar Balığa İlgi Gösteriyor - Son Dakika
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Yerel

İzmit'te Sıcak Havaya Rağmen Vatandaşlar Balığa İlgi Gösteriyor

Havaların sıcak olmasına rağmen Kocaeli'de vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor. Mevsim balığı olan sardalya en çok tercih edilenler arasında başı çekiyor. Balıkçılar, denizlerin bu sene çok bereketli olduğunu ve balık fiyatlarının yakın tarihte düşeceğini belirtiyor.

02.08.2024 14:58
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Sıcak havaya rağmen İzmit'te vatandaşlar balığa ilgi gösteriyor. Mevsim balığı olan sardalya en çok tercih edilenler arasında başı çekiyor.

Havaların sıcak olmasına rağmen Kocaeli'de vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor. Tezgahlarda 200 TL'ye satılan sardalya bu aylarda vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu. Balıkçı Ahmet Tatar, sardalya ile birlikte denizlerde istavrit ve hamsinin bol olduğunu dile getirdi. Omega-3, vitamin D, B12 ve kalsiyum açısından zengin olan balık, vatandaşlar tarafından neredeyse her ayda tüketilmeye özen gösteriliyor. Balık halinde Sardalya'nın yanı sıra mezgit, çipura, palamut, karides ve daha birçok çeşit deniz canlısı tezgahlarda yerini alıyor.

İzmit'te hamsi 300 TL, sardalya 200 TL, istavrit 200 TL, kefal 150 TL, çipura 400 TL, uskumru 60 TL (adet), levrek 60 TL (adet), Karadeniz Somon 225 TL, Mezgit ise 600 TL'ye satılıyor.

"Bu sene denizlerimiz çok bereketli"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Ahmet Tartar, "Bu sene denizlerimiz çok bereketli, şu anda istavritimiz, hamsimiz ve sardalyamız bol, yani balık var. Bu sezon balıklara olan ilgi geçen sezona oranla daha da artış gösterdi. Poyraz sebebiyle biraz sıkıntı yaşandı ancak yarın poyrazın dineceğini düşünüyorum. Yakın tarihte tezgah fiyatlarında düşüş olacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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