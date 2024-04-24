İzmit'te Tehlike Arz Eden Taş Duvar Kaldırılıyor - Son Dakika
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İzmit'te Tehlike Arz Eden Taş Duvar Kaldırılıyor

İzmit\'te Tehlike Arz Eden Taş Duvar Kaldırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'te tehlike arz eden taş duvarı kaldırırken yerine yeni duvarın inşa çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi Şairane Sokakta yıkılan duvarın yerine 350 metreküp kazı yapılacak ve 530 metreküp taş duvar inşa edilecek.

24.04.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit'te tehlike arz eden taş duvarı kaldırırken yenisinin inşa çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Mahallesi Şairane Sokakta yıkılan taş duvarın kaldırılarak yerine yenisinin yapım çalışmalarına başlandı. Muhtemel bir heyelan tehlikesine karşı başlatılan çalışmaların devamı süresince Koçal Sokak trafiğe kapatılarak sürücü ve yayalar için işaret ve önlemler alındı. 18 Mayıs'a kadar kapalı kalacak sokakta taş duvar kazı imalatları ve şev temizliğine başlandı. 350 metreküp kazı yapılacak çalışmalar kapsamında 200 metreküp dolgu, 530 metreküp taş duvar, 30 metre panel ve çit imalatları yapılacak. Yapılacak çalışma ile tehlike arz eden, kazalara sebebiyet vermesi muhtemel taş duvar yıkılarak yerine yenisi yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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