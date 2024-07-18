İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

İzmit\'te trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada hayatlarını kaybeden 13 yaşındaki Miray ve 7 yaşındaki kardeşi Elif, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

18.07.2024 18:37  Güncelleme: 18:52
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada hayatlarını kaybeden 13 yaşındaki Miray ve 7 yaşındaki kardeşi Elif, gözyaşlarıyla son yolcuklarına uğurlandı.

Kaza, dün D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Kaçan sürücü daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miray Kaya (13) ile 7 yaşındaki kız kardeşi Elif, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, baba Şenol Kaya'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kız kardeşlerin cenazesi, Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Şirinsulhiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavi altında olan yaralı baba kızlarının cenazesinde uzaktan taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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