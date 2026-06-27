Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu - Son Dakika
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Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu
27.06.2026 09:42  Güncelleme: 09:47
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Akçaray tramvay hattındaki Doğu Kışla istasyonunda yaşayan 'Pamuk' adlı kedi, yolcuların ve görevlilerin ilgisiyle istasyonun sevimli maskotu haline geldi. Bir yıldır durağı terk etmeyen kedi, vatandaşların getirdiği mamalarla besleniyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Akçaray tramvay hattındaki Doğu Kışla istasyonunda yaşayan "Pamuk" adlı kedi, durağın sevimli yüzü haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen tramvay hattının en yoğun duraklarından biri olan Doğu Kışla istasyonu, yaklaşık bir yıldır sevimli bir misafiri ağırlıyor. Gün içinde turnikelerin, peronun ve bekleme alanlarının çevresinde dolaşan Pamuk isimli kedi, yolcuların ve güvenlik görevlilerinin ilgisini çekiyor.

Kendisine seslenen yolcuların yanına giderek kendini sevdiren Pamuk, istasyondaki hareketli yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. Vatandaşların ve görevlilerin getirdiği mamalarla beslenen kedi, iş stresini ve yolculuk yorgunluğunu atan vatandaşların adeta maskotu konumunda bulunuyor.

"Bir yıldır istasyondan ayrılmıyor"

UlaşımPark'ta görevli güvenlik personeli Hüseyin Çakıroğlu, istasyonda baktıkları iki kedi olduğunu ve Pamuk'un yaklaşık bir yıldır onlarla birlikte yaşadığını belirterek, "Yaklaşık bir yıldan bu yana bizimle beraber. Yolcularımız da kedilerimizi çok seviyor.

Mama getirenler oluyor, onlarla ilgilenenler oluyor. İstasyonda sürekli bizimle birlikteler" dedi.

İstasyonun hareketli yapısının ve çocuk yolcuların yoğunluğunun kedilerin de ilgisini çektiğini anlatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Burası çok hareketli. Kedilerle yolcularda ilgileniyor. Biz ona 'Pamuk' diyoruz. Öyle çağırıyoruz, geliyor. Kedimiz zararsız. Kendimiz mama alıyoruz. Vatandaşlar çoğunlukla mama getiriyorlar, besliyoruz. Herhangi bir sıkıntıları yok. Biz onunla ilgilenirken yolcular, özellikle de çocuklar çok eğleniyor. Burada hayvanlarla ilgilenmek bizim de stresimizi alıyor." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu - Son Dakika

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