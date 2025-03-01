İzmit Tren Garı'na Ulaşım İçin Asansör İhalesi Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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İzmit Tren Garı'na Ulaşım İçin Asansör İhalesi Yeniden Başlıyor

İzmit Tren Garı\'na Ulaşım İçin Asansör İhalesi Yeniden Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı'na ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla yapmak istediği asansör projesi için yeni ihale sürecini başlattı. Önceki yüklenici ile sözleşme feshedildiği için yeni bir ihale ile çalışmalara devam edilecek.

01.03.2025 09:35  Güncelleme: 09:36
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İzmit Tren Garı'na ulaşımın rahat sağlanması için garın karşısına yaptırılacak asansör yapımında yeni ihale süreci başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların İzmit Tren Garı'na rahat bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Cumhuriyet Bulvarı ile Ruşen Hakkı Caddesi'ni bağlayan lokasyonda modern bir asansör yaptırıyor. Büyükşehir, 24 Mayıs 2024'te ihalesi yapılan işin yer teslimini yüklenici firmaya 31 Mayıs 2024 tarihinde yapmış ancak saha denetim ve incelemelerde iş programının gerisinde kalındığı belirlenmişti. Bu nedenle de yüklenici firmanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti. Asansör işini yapan yüklenici firmaya gecikmeli çalışma cezası olarak 140.151,75 TL, teknik personel bildirimlerini geç ve hiç yapmamasından dolayı da 398.000,00 TL olmak üzere toplamda 538.151,75 TL ceza uygulandı. İşin tamamlanması için 10 Şubat 2025 tarihinde ikmal ihalesi yapıldı ancak geçerli teklif gelmediğinden ötürü ihale gerçekleştirilemedi. Büyükşehir belediyesi işi tamamlamak için yeni ikmal ihalesi yapılması için çalışmalarını başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Tren Garı'na Ulaşım İçin Asansör İhalesi Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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