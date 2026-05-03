İzmit ve Kartepe\'yi birbirine bağlayan tramvay hattında raylar birleştirildi

03.05.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı'nı Kartepe ilçesine uzatacak olan projede çalışmalar aralıksız sürerken, İzmit Alikahya Stadyum İstasyonu ile Kartepe hattının ilk durağındaki raylar başarıyla birleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentte günlük ortalama 53 bin yolcu kapasitesiyle hizmet veren Akçaray Tramvay Hattı'nı Kartepe'ye uzatacak projede çalışmalar yoğun bir tempoda sürdürülüyor. Ekiplerin dört koldan yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İzmit Alikahya Stadyum İstasyonu ile Kartepe hattının ilk durağı raylarla birbirine bağlandı. Tramvay durağının her iki ucunda ray döşeme, altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı olarak devam ediyor.

İstasyonlar kullanıma hazır hale getiriliyor

Trafo inşaatının hızla sürdüğü bölgede, döşenen rayların üzerine beton döküm işlemleri ile duraklarda granit kaplama çalışmaları yapılıyor. İmalatların kısa süre içinde tamamlanmasıyla İzmit yönünde geçici olarak trafiğe kapatılan yolun önümüzdeki günlerde yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Kataner (enerji iletim) direklerinin kurulumunun kısa sürede tamamlanmasının ardından hatta enerji nakil kabloları çekilecek. Son aşamada ise çevre düzenlemeleri yapılarak istasyonlar vatandaşların kullanımına hazır hale getirilecek.

Trafik akışı kontrollü sağlanıyor

Öte yandan, İzmit ile Kartepe'nin kesişim noktasındaki kavşakta devam eden çalışmalar nedeniyle İzmit yönü geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgeye yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Ayrıca Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, özellikle sabah ve akşam zirve saatlerde trafik yoğunluğunu azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada aktif olarak görev yapıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

