İznik Barajı'nın Gecikmesi Çiftçiyi Mağdur Ediyor

İznik Barajı'nın 5 yıl gecikmesi bölge çiftçisinin tepkisi çekiyor

İznik Ovası'nı sulayacak barajın halen tamamlanması bölge çiftçisinin tepkisi çekiyor

BURSA - Bursa'nın zeytin, nektarin, kiraz armut, şeftali, üzüm ve erik gibi meyveler ile birçok çeşitte sebzenin üretildiği İznik ilçesinde çiftçiler, tamamlanması 5 yıl geciken İznik Barajı'nın bir an önce bitirilmesini istedi.

İznik Ovası'nda 61 bin dekar araziyi sulaması planlanan ve Karadere üzerine kurulan İznik Barajı, 2017'den bu yana tamamlanmayı bekliyor.

Bölgede hem tarımsal sulamayla ekonomiye büyük katkı sağlayacak hem de 2070'e kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak baraj, 2020'de bitirilip hizmete girmesi planlanmıştı ancak yaşanan 5 yıllık gecikme su sıkıntısı yaşamaya başlayan çiftçilerin tepkisini çekti.

Aynı zamanda elektrik üretiminin de yapılacağı İznik Barajı, tamamlandığında son yıllarda vahşi sulama ve küresel ısınmanın etkisiyle çekilen İznik Gölü'nün de korunmasını sağlayacak.

İznik'in Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe, İznik Gölü'nün çekilmesi, su seviyesinin giderek azalması nedeniyle tarımsal sulamayla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladıklarını söyledi.

Önceden haftada 7 gün tarımsal sulamaya su sağlandığını anlatan Körpe, şimdilerde bunun 2 güne düştüğünü anlattı.

Böyle giderse gölden su hiç alamayacakları günlerin geleceğini ve sulu tarım yaparken kuru tarım yapmak zorunda kalacaklarını dile getiren Körpe, "Bize son kez su verdiklerini söylediler. Sulanmazsa bahçelerimiz kuruyacak. Bölgede yıllardır sulu tarım yapıyor. Su alamazsak ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Tüm bunların yaşanacağının aylar ve yıllar önce belli olduğunu ancak 2017'de başlanan ve 2020'de tamamlanması planlanan barajın halen bitirilemediğini ifade eden Körpe, şöyle konuştu:

"Bu baraj İznik Ovası'nı sulamak ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılıyordu. Dönemin bakanı 2020'de bitirileceğini söylemişti. Kapalı sistem sulama olacak bittiğinde. Vahşi sulama son bulacak. Zaten vahşi sulama yüzünden büyük su kayıpları yaşandı yıllarca. Bu sistemde saatler takılacak. Herkes kullandığı kadarını ödeyecek. Zorunlu olarak damla sulamaya geçilecek. Kimse suya büyük paralar ödemek istemeyecek."

İznik Gölü'nü besleyen Karadere

Körpe'nin yanı sıra İznik Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gürmüzlü Muhtarı Zeynel Çetin, Dırazali Muhallesi Muhtarı Kadir Durmaz ve Kaynarca Mahallesi Muhtarı Ramazan Tirak, 5 yıl geciken barajın bir an önce bitirilmesini isteyerek, "Her seçim döneminde gelip barajı bitireceklerini söylediler ama tamamlanmadı. Daha fazla gecikmesini istemiyoruz" dedi.

Samanlı Dağları'ndan gelen Karadere, İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarının başında bulunuyor.