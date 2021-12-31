İznik sahil yolunda konforlu ulaşım - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz senelerde İznik kıyı bandı boyunca yaklaşık 135 bin metrekare alanda hayata geçirdiği çalışmaların ardından, ulaşımda konforun artması maksadıyla Sahil Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı.

Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini hala taşıyan, Bursa'nın en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan İznik'te, Büyükşehir Belediyesi'nin daha yaşanılabilir şehir hedefleri kapsamında çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde 3,5 kilometrelik kıyı bandında 135 bin metrekare alanı sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, İznik sahil yolunda sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak konforlu ulaşımı sağladı. 4331 metre uzunluğundaki yolda, yaklaşık 30 bin metrekarelik asfalt çalışması yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay ile birlikte yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahil Yolu Caddesi'ne konforlu ulaşım için aşınma tabakasını attıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "İznik'te 4 yıllık süreç zarfında 22,2 kilometre sıcak asfalt, 137 kilometre sathi kaplama, 194 metrekare parke kaplama, 62.847 metrekare parke temini ve 640 metre oto korkuluk olmak üzere toplam 53 milyon TL'lik çalışma yapıldı. Daha yapılacaklar var. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Demokrasinin uç beyleriyle buluştu

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra Milletvekili Zafer Işık ve ilçe protokolü ile birlikte İznikli muhtarlarla bir araya geldi. 46 muhtarın görüş ve düşüncelerini tek tek dinleyen Başkan Aktaş, dile getirilen eksik ve aksaklıkları not alarak, gelişmelerin takipçisi olacaklarını belirtti. Belediye kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak yatırımları sürdürdüklerini anlatan Başkan Aktaş, İznik'le ilgili turizm alanında atılacak daha birçok adımın olduğunu dile getirdi. Bu sene Türk Dünyası Göçebe Oyunları'nın İznik'te yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, bunun yanında Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının da büyük fırsat olduğunu ifade etti.

Bursa Milletvekili Zafer Işık, merkezi yönetim tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, 'slowcity' ilan edilen İznik'in önümüzdeki süreçte daha fazla tanınarak turizm alanında marka olacağını vurguladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bu tür toplantılarla sıkıntıların daha hızlı çözülebildiğini vurguladı.

Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, genel olarak altyapı, sıcak asfalt, arazi yolu, gölet, parke taşı, sathi kaplama, mezarlık düzenleme ve stabilize malzeme talebi konularında taleplerini dile getirdi. - BURSA