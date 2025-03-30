İznik\'te Bayramlaşma Kuyruğu

Bursa'nın İznik ilçesinde bayram namazından çıkan vatandaşların oluşturduğu bayramlaşma merasiminde uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, çıkışta ise bir biriyle bayramlaştı. Gencinden yaşlısına herkesin sıra olduğu bayramlaşma kuyruğunun sonu görünmedi. Kimi büyükler ellerini öpen çocuklara bayram harçlığı verirken, kimileri ise şeker ikram etti. - BURSA