İznik'te Karabodur Kirazı Hasadı Başladı
İznik'te Karabodur Kirazı Hasadı Başladı

26.05.2026 10:53
Bursa'nın İznik ilçesinde sezonun ilk karabodur kirazı hasadı yapıldı, üreticiler tüccarlara ulaştı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde mevsimin ilk karabodur kirazı hasadı başladı. Bölgenin erkenci ve lezzetiyle dikkat çeken kirazları, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüccarlara ulaştırılıyor.

İznikli tüccarlardan Ahmet Terzi, sezonun ilk kirazlarını üreticilerden kilogramı 110 ile 130 TL arasında satın aldıklarını belirtti. Piyasada ilk çıkan ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Terzi, kaliteli ve bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Terzi, "Mevsimin ilk karabodur kirazını almaya başladık. Üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

İznik'in verimli topraklarında yetişen karabodur kirazının, önümüzdeki günlerde iç piyasanın yanı sıra ihracat pazarında da ilgi görmesi bekleniyor. Bölgedeki üreticiler ise sezonun verimli geçmesi için hasat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

