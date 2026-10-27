İznik'teki 2 bin yıllık Roma su kemeri ağaç kökleri ve bakımsızlıkla yok oluyor - Son Dakika
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İznik'teki 2 bin yıllık Roma su kemeri ağaç kökleri ve bakımsızlıkla yok oluyor

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İznik\'teki 2 bin yıllık Roma su kemeri ağaç kökleri ve bakımsızlıkla yok oluyor
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İznik'te Roma İmparatoru Hadrianus döneminden kalma yaklaşık 1 kilometrelik su kemeri, bakımsızlık ve ağaç kökleri nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Bölge sakinleri, bazı bölümleri çöken kemerin koruma altına alınması ve restore edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Bursa'nın medeniyetler ilçesi İznik'te, Roma İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tarihi su kemeri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (M.S. 117-138) inşa edilen ve Abdulvahap Yolu üzerinde yer alan devasa su kemeri, zamana ve doğa şartlarına yenik düşüyor. Yakın tarihe kadar aktif olarak kullanılan ve bölgenin en önemli mimari miraslarından biri olan tarihi yapı, bakımsızlık nedeniyle parça parça yıkılmaya başladı.

Ağaç kökleri yapıyı parçalıyor

Kemerlerin etrafında kontrolsüzce büyüyen ve zamanla taşların arasına sızan ağaç kökleri, 2 bin yıllık tarihi dokuda ciddi hasarlara yol açtı. Köklerin basıncıyla taş ve tuğla blokların yerinden oynaması sonucu su kemerinin çeşitli bölümlerinde çökmeler ve parçalanmalar meydana geldi.

İnsanlık tarihinin ortak mirası sayılan bu eşsiz yapının göz göre göre yok olmasına tepki gösteren bölge sakinleri ve tarih meraklıları, tarihi su kemerinin daha fazla zarar görmeden koruma altına alınması, temizlik ve restorasyon çalışmalarının bir an önce başlatılması için yetkililere çağrıda bulundular.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAS RomaGüncelİznikYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İznik'teki 2 bin yıllık Roma su kemeri ağaç kökleri ve bakımsızlıkla yok oluyor - Son Dakika
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