İzol, TDPV gençlik konseyi genel başkanlığına getirildi - Son Dakika
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İzol, TDPV gençlik konseyi genel başkanlığına getirildi

24.03.2022 11:33
İzol, TDPV gençlik konseyi genel başkanlığına getirildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kanaat önderlerinden Araştırmacı-Yazar Ramazan İzol, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası Gençlik Konseyi Genel Başkanlığına getirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kanaat önderlerinden Araştırmacı-Yazar Ramazan İzol, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası Gençlik Konseyi Genel Başkanlığına getirildi.

Yetki belgesini 23 ve 24. dönem Ak Parti Kırşehir Milletvekili TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan'dan aldığını belirten İzol, "Elimizde tuttuğumuz diriliş meşalesini yakma günü gelmiştir. Yıllardan beri kendimi adadığım Türk İslam Birliği davasına aktif şekilde hizmet etmek için Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı olarak atandım. Bu göreve beni layık gören Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Rabbim bizi bu kutlu görevde mahcup eylemesin" dedi.

Türk Dünyası Gençlik Konseyi (TDGK) başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkelerindeki gençlerin bütünleşmesini ve birlikte ortak bir gelecek inşa etmelerini amaç edinen gönüllü gençler topluluğudur. Bu konseyin zaman içerisinde tüm ülkelerde teşkilatlanması ve Türk dünyası gençlerinin ortak sesi olması hedeflendiği belirtildi. - DİYARBAKIR

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türk Dünyası, gençlik, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzol, TDPV gençlik konseyi genel başkanlığına getirildi - Son Dakika


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