İZSU Genel Müdürlüğü\'nden Karşıyaka Girne Caddesi\'ne 15 Milyon Liralık Yenileme

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yoğun taşıt trafiğine maruz kalan Karşıyaka Girne Caddesi'nde yağmursuyu mazgallarını yeniliyor. 15 milyon liralık yatırımla Girne Caddesi'ndeki mazgalların yıpranması nedeniyle oluşan şikayetler son bulacak.

Toplu taşıma araçları ve otomobillerin yoğun şekilde kullandığı ve zaman içinde deformasyona uğrayan Karşıyaka Girne Caddesi üzerindeki yağmursuyu mazgalları İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor. 15 milyon liralık yatırımla 380 metre yağmur suyu mazgalının 300 metresini tamamlayan İZSU ekipleri 15 gün içerisinde imalatları bitirerek Girne Caddesi'ndeki çalışmayı tamamlayacak. İzmir genelinde pek çok noktada mazgal ve ızgara yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda toplam 150 milyon liralık yatırımla İzmir'in pek çok noktasını da kışa hazırlıyor.

15 gün içerisinde tamamlanacak

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Kanal Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Burcu Kaçar, "İzmir'de bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda birçok ızgara ve mazgalı tamir ettik. İZSU ekipleri olarak bir buçuk senedir İzmir genelinde yenileme çalışmalarını Bornova, Karşıyaka ve Otogar çevresinde sürdürüyoruz. Yenileme çalışmalarının toplam maliyeti 56 milyon lira. Şu anda Girne Caddesi üzerinde bulunan mazgalları yeniliyoruz. 380 metre imalatımızın 300 metresi tamamlandı. Geri kalan 80 metre ise 15 gün içerisinde tamamlanacak. Izgara ve menfezlerimiz tahrip olduğundan araçların geçişi sırasında ses çıkarıyordu ve bölge sakinlerinden, esnaftan yenileme talebi alıyorduk. Yaptığımız inceleme sonucunda kapakların kırıldığı araç geçişlerinde de kapakların ses çıkardığını gördük. İzmir'in birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak ve İzmir kışa hazır girecek" dedi. - İZMİR