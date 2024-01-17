 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İZSU, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

İZSU, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendiriyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 7 mahalleye hizmet verecek toplam 48 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı imal ediliyor. Yeni borularla mevcut içme suyu hatları yenileniyor ve su arızaları ile kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında kayıp-kaçak oranı azalacak ve su kaynakları daha verimli kullanılacak. Ayrıca, Karaburun ve Urla'nın köylerinde su kalitesi yükselerek vatandaşlara daha iyi hizmet sağlanacak.

İZSU, Urla ve Karaburun\'da içme suyu altyapısını güçlendiriyor
17.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 19:57
Abone Ol

İZSU Genel Müdürlüğü, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Şebeke kaynaklı kayıpları azaltarak şehrin her noktasına kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, 7 mahalleye hizmet verecek toplam 48 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı imal ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karaburun'un Eğlenhoca, Saip, Esendere ve Küçükbahçe ile Urla'nın Yenice, Yağcılar ve Demircili mahallelerinde yeni içme suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni borularla mevcut içme suyu hatları yenileniyor. Su arızaları ve kesintilerin önüne geçecek proje 48 kilometrelik hat imalatını kapsıyor. Eğlenhoca ve Saip mahallelerinde 10 kilometrelik içme suyu şebeke hattı imalatı tamamlanırken devam eden çalışmaların Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

"KAYIP-KAÇAK ORANI AZALACAK"

Eğlenhoca Mahallesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Alper Nazlı, "Projemiz kapsamında Karaburun'un 4, Urla'nın 3 mahallesinde kalite standardı yüksek borularla içme suyu şebeke ve iletim hattı yenileme çalışması yapıyoruz. Kullanım ömrünü doldurmuş şebeke ve branşman hatlarımızı yeniliyoruz. Toplam 48 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmalarımızı tamamladığımızda kayıp-kaçak oranını azaltarak su kaynaklarımızı verimli kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"SU KALİTESİ YÜKSELECEK"

Çalışmaların Saip Köyü'nde de devam ettiğini belirten Nazlı; "Özellikle yaz aylarında Karaburun genelinde nüfus artışı ve yağışların azalmasından dolayı kuyulardaki su miktarı yetersiz kalıyordu. Bu durum sularımızdaki tuzluluk oranını da yükseltiyordu. Proje kapsamında Saip köyünde yaklaşık 2,5 kilometrelik içme suyu hattını tamamlamak üzereyiz. Projemiz tamamlandığında Karaburun ve Urla'nın köylerinde su kalitesini yükselterek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçükbahçe, Demircili, Şebeke, İzmir, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZSU, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:17:58. #1.13#
SON DAKİKA: İZSU, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement