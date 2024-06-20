Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu - Son Dakika
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Yerel

Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Amasya'da jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu.

20.06.2024 10:14
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Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

AMASYA - Amasya'da jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu. Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın oğlu Alp Aslan için şehidin silah arkadaşları tarafından dillere destan bir sünnet konvoyu düzenlendi.

2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26), geride bıraktığı evladı 7 yaşındaki Alp Aslan için sünnet töreni tertip edildi. İl merkezindeki evlerinden elinde Türk bayrağıyla çıkan anne Hanife Çakı, bayrağı biricik evladı Alp Aslan'a verdi. Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir araç özel olarak süslenerek sünnet arabası oldu. Oluşturulan konvoy yollarda tur attı. Anne ve oğul o aracın öncülüğündeki konvoyla Şehit Çakı'nın Beldağ köyündeki mezarına giderek birlikte dua etti. O anlara jandarma ekipleri de tanıklık etti.

"Şehidimizin evladı devletimize ve milletimize emanet"

Şehit ailesinin köydeki hanelerinde düğün düzenlendi. Sünnet düğününe Amasya Valisi Yılmaz Doruk da katıldı. Vali Doruk, şehidin evladının devlete ve millete emanet olduğunu belirtti. Amasya Valiliği, düğün konvoyunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu - Son Dakika


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