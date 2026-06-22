Komutana Şehit Ailelerinden Veda

Salihli'den Van'ın Çaldıran ilçesine tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Doğukan Karaaslan'a, şehit aileleri ve gaziler tarafından anlamlı bir veda gerçekleştirildi. Görev süresince gösterdiği yakın ilgi ve samimi yaklaşımıyla takdir toplayan Karaaslan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından, Van'ın Çaldıran ilçesine tayini çıkan Salihli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Doğukan Karaaslan'a veda ve teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Görev yaptığı süre boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen, onların talep ve ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan Karaaslan, sergilediği özverili çalışmalar ve samimi tutumuyla şehit yakınları ile gazilerin gönlünde özel bir yer edindi.

Salihli'deki şehit aileleri ve gazilerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karar kapsamında hazırlanan teşekkür belgesi, Jandarma Binbaşı Doğukan Karaaslan'a takdim edildi.

Ziyarette konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Karaaslan'ın görev süresi boyunca şehit aileleri ve gazilere gösterdiği hassasiyetin unutulmayacağını belirtti. Kıyışkan, "Sayın Komutanımız, Salihli'de görev yaptığı süre boyunca şehitlerimizin emanetlerine ve kahraman gazilerimize yalnızca görevinin gereği olarak değil, gönülden gelen bir vefa duygusuyla yaklaşmıştır. Her zaman yanımızda olmuş, devletimizin şefkatli yüzünü hissettirmiştir. Görev yeri değişse de gönüllerimizde bıraktığı iz daima yaşayacaktır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Jandarma Binbaşı Doğukan Karaaslan ise şehit aileleri ve gazilere hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Karaaslan, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin bizlere emanet ettiği en değerli varlıklarımızdır. Salihli'de görev yaptığım süre boyunca onların yanında olabilmek benim için yalnızca bir görev değil, büyük bir şeref olmuştur. Bu anlamlı ziyaret ve takdim edilen teşekkür belgesi için herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kıyışkan, Karaaslan'a yeni görev yerinde sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulunarak, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgi ile özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyaret, karşılıklı helallik alınması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA