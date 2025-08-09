Jandarma\'dan Çocuklara Sosyal Destek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; geçici tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal destek çalışmaları kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler; Kızılırmak havzası çevresinde yoğun olarak bulunan ve farklı illerden kente tarım işçisi olarak gelen aileleri ziyaret etti. Aydoğmuş, Karaarkaç ve Kıran köylerinde gerçekleştirilen ziyarette çocukların eğitim, oyun ve eğlence ihtiyaçları tespit edildi. Jandarma ekipleri; çocuklara Türk Bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtarak onlarla oyunlar oynadı. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşandı.

Ailelerle de görüşen ekipler; genel güvenlik hizmetleri konusunda bilgilendirmede bulunarak vatandaşların sorularını yanıtladı. Jandarma, benzer sosyal destek faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi. - KIRŞEHİR