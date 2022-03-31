Jandarma'dan kan bağışına destek - Son Dakika
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Jandarma'dan kan bağışına destek

31.03.2022 16:50
Jandarma'dan kan bağışına destek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Vatandaşlar da kan verebilmek için sıraya girdi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde olan Saltukova, Filyos, Karapınar ve Perşembe Karakollarından askeri personel gelerek artan kan ihtiyacına destek vermek maksadıyla kan bağışında bulundu. Ayrıca halkın büyük ilgi gösterdiği kan bağışında Çaycumaspor Başkanı Deniz Atmaca'da bağışta bulundu. Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi Organizasyon Sorumlusu Özcan Güler, jandarma personellerine duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, " Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışını belirli zamanlarda düzenleneceğiz inşallah. İyi gösteren Çaycuma halkına da çok teşekkür ediyorum " dedi. - ZONGULDAK

Jandarma'dan kan bağışına destek
Jandarma'dan kan bağışına destek
Jandarma'dan kan bağışına destek
Jandarma'dan kan bağışına destek
Jandarma'dan kan bağışına destek

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Zonguldak, Hisarcık, Jandarma, Çaycuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma'dan kan bağışına destek - Son Dakika


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