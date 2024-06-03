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Jandarma'dan uyuşturucu ve silah operasyonu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve silah ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir istihbaratı değerlendiren Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından İlçeye uyuşturucu madde ve silah getirildiği bilgisine ulaştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların Ş.G ve S.Ö olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada satışa hazır çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ile şüphelilerden Ş.G. isimli şahsın üzerinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 30 gram metafetamin, ikametlerinde yaptıkları aramada ise satılmak üzere bulundurulan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi cezaevine gönderildi.