Jandarma'dan Yangın İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Yerel

Jandarma'dan Yangın İddialarına Yanıt

Jandarma\'dan Yangın İddialarına Yanıt

Jandarma, Bolu'daki yangına müdahale etmediği iddialarını yalanladı ve gerçekleri açıkladı.

30.01.2025 18:24
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Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde meydana gelen yangına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin müdahale etmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında yayımlanan 30 Ocak 2025 tarihli haberlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen yangın faciası ile ilgili olarak bölgede sabit konuşlu bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin (JAK) yangından önce bölgeden çekildiği ve olaya müdahale etmediği şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadeler yer almıştır. Bahse konu Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanlığı konuşlu olup, halihazırda Bolu İl Jandarma Komutanlığına ait bir JAK Timi ve kış sezonunu destekleme kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) görevlendirilen bir JAK Timi olmak üzere toplam iki JAK Timi, 7 gün 24 saat esasına göre bölgede hazır bulunmaktadır. Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde yangının haber alınmasını müteakip iki JAK Timi, 8 dakika içerisinde olaya müdahale ederek kurtarma faaliyetlerine başlamış, arama-kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla JÖAK'tan bir helikopter ve bir JAK Timi, bir Helikopter Atma ve Toplama Timi (HATU) ile Bolu İl Jandarma Komutanlığından iki Jandarma Asayiş Komando Timi de ivedi olarak bölgeye sevk edilmiştir. Söz konusu haberle ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma'dan Yangın İddialarına Yanıt - Son Dakika

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