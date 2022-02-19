Jandarma'dan yürek ısıtan hareket - Son Dakika

Sivas'ta Jandarma ekipleri 150 sokak kedisine annelik yapan Hatice Alkan'a mama ve battaniye desteğinde bulundu.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Korum Tim Komutanlığı ekipleri 17 Şubat Dünya Kediler Gününde yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı. Ekipler, kentte kiraladığı evde 150 sokak kedisine bakan Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Jandarma ekipleri kedilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve destek olunması noktasında Alkan'a battaniye ve mama yardımında bulundu. - SİVAS