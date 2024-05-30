Aksaray\'da jandarma ekipleri kanadı kırık baykuşu kurtardı

Yerel

Aksaray'da devriye atarken jandarma ekiplerince bulunan kanadı kırık baykuş jandarmanın şefkatiyle kurtarıldı.

Hasan Dağında rutin devriye görevi ifa eden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi çalılıkların arasından gelen bir kıpırdama gördü. Ne olduğunu anlayamayan ekipler araçtan inerek çalılıklara doğru hareket etti. Kıpırdayan çalıların arasında çırpınan baykuşu gören jandarma ekipleri hemen harekete geçerek baykuşu çalıların arasından çıkartarak kurtardı. Baykuşun uçamadığını fark eden ekipler kanadının kırık olduğunu tespit etti. Baykuşa su ve yem veren ekipler daha sonra durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, tedavi altına alındığı sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - AKSARAY