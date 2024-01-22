Şehit Jandarma Er Alper Yalçınkaya Kahramankazan\'da Anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 30. yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı.

Şehit er Yalçınkaya'nın evinde 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen anma programına; Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Cafer Akın, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazan İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay, emekli müftü Şakir Özçubuk ve Huzur Mescidi imam hatibi Gazi Erdal Bükecik tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitlik ve gazilik üzerine vaaz verildi, dua edildi. - ANKARA