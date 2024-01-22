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Şehit Jandarma Er Alper Yalçınkaya Kahramankazan'da Anıldı - Son Dakika
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Şehit Jandarma Er Alper Yalçınkaya Kahramankazan'da Anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 30. yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı. Şehit er Yalçınkaya'nın evinde düzenlenen anma programına, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Cafer Akın, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak şehitlik ve gazilik üzerine vaaz verildi ve dua edildi.

Şehit Jandarma Er Alper Yalçınkaya Kahramankazan\'da Anıldı
22.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:30
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 30. yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı.

Şehit er Yalçınkaya'nın evinde 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen anma programına; Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Cafer Akın, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazan İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay, emekli müftü Şakir Özçubuk ve Huzur Mescidi imam hatibi Gazi Erdal Bükecik tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitlik ve gazilik üzerine vaaz verildi, dua edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kahramankazan, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Jandarma Er Alper Yalçınkaya Kahramankazan'da Anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Jandarma Er Alper Yalçınkaya Kahramankazan'da Anıldı - Son Dakika
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