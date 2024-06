Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü Aydın'da kutlandı

Yerel

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci yıl dönümü kutlamaları Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören ile başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programında Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlama mesajları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi okundu. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen şiir yarışmasında il bazında, liseler arası dereceye giren Germencik Anadolu Lisesi 11/C sınıfı öğrencisi Nazlıcan Gülden 'Ben Jandarmayım' ve ortaokullar arasında dereceye giren Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Buse Akın 'Yüce Jandarma, Ulu Jandarma' isimli şiirlerini okudu.

Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu.

İl Jandarma Komutan Aldemir'in konuşmasının ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilerek sonlandırılan programa ASAL Bölge Başkanı Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Aldemir, Aydın Jandarma Filo Komutanı Jandarma Plt. Kd. Albay Koray Ergin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yiğit Menderes, siyasi parti temsilcileri ve jandarma personelleri katıldı. - AYDIN