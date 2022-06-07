Jandarma ilkokul öğrencilerine çevre bilincini aşıladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı görevliler Türkiye Çevre Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine "Tim Jandarma" isimli çizgi filmi izleterek çevre bilincini kazandırdı.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekke İlköğretim Okulu ve özel bir kolejde eğitim gören ilkokul öğrencilerine 'Tim Jandarma' isimli çizgi filmi izletti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çocuklara Jandarmanın görevlerini anlatmak, onlara Jandarmayı sevdirmek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla hazırlanan çizgi filme öğrenciler büyük ilgi gösterirken Jandarma personeli ve öğretmenler de çizgi filmi çocuklarla birlikte izledi.

Çizgi film gösteriminin ardından öğrenciler Jandarmanın görevlerinde kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı.

"Öğrencilerimiz mutlu oluyor ve çevre bilinci oluşuyor"

Gerçekleştirilen etkinliğin öğrenciler için çok verimli olduğunu söyleyen özel kolejin müdürü Hakan Akbulut, "Jandarmanın Çevre Haftası'na entegre edilmesi çok güzel. Çevre Haftası'nda öğrencilerimize o çizgi film karakteriyle birlikte yaşatılıyor ve öğrencilerimize gösteriliyor olması çok güzel bir çalışma. Öğrencilerimiz zaten bu çizgi filmleri seyrediyorlar ama canlı olarak tanıtılması ve öğrencilerimize bunun gösterilmesi farklı oluyor, öğrencilerimiz mutlu oluyor ve çevre bilinci oluşuyor. Çocuklarımızda polis asker olunca bir kaçış oluyor fakat yapılan bu çalışmalar hem Jandarma Komutanlığımızın hem Emniyet Müdürlüğümüzün bu tür etkinlikler çocuklarımızı hem emniyet hem jandarma birimlerine yaklaştırıyor ve yakınlık oluşturuyor. O aradaki korku aradan kalkıyor. Tüm emniyet güçlerimiz bu milletin ve çocukların güvenliği ve vatanın bütünlüğünü sağlıyorlar. Bu tür etkinliklerle beraber, çizgi filmlerle beraber canlı olarak gösterilmesi çok daha güzel. Öğrencilerimiz adına çok keyifli ve eğlenceli" dedi.

"Jandarma bizim hayatımızın güzel olmasını sağlıyor"

Jandarma personelinin tehlikeli operasyonlarda kullandığı araçlara bindiğini ve içinin çok geniş olduğunu anlatan 4.sınıf öğrencisi Mehmet Eren, "Jandarmanın kullandığı aletleri öğrendik, çevreyi korumayla ilgili çalışmalarını gösterdiler. Çevre Haftası'ndan ve görevlerinden bahsettiler. Ejder'e bindim içi çok geniş. Tehlikeli görevlere onlarla gidiyorlar. İzlettikleri çizgi filmlerde doğayı kirleten denizciyi engellediler, sonra hayvanların denize gitmelerine yardım ettiler. Jandarma bizim güvenliğimizi sağlıyor, bizim huzurlu yaşamamızı sağlıyorlar, hayatımızın güzel olmasını sağlıyorlar" diye konuştu.

"Jandarma ile çevremizi nasıl koruyacağımızı öğrendik"

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikle çevreyi nasıl koruyacaklarını öğrendiklerini söyleyen 5.sınıf öğrencisi Sahra İdil Burhan da "Jandarma ile birlikte çevremizi nasıl koruyacağımızı öğrendik. Jandarmanın çevre ile ilgili çalışmalarını öğrendik. Ejder vardı, jandarma arabasıydı. Onunla beraber çevreyi temizleyip kurtarıyorlardı. Denizlerimizi, ormanlarımızı yakmamayı, kirletmemeyi öğrendim. Çizgi filmleri izlemeye devam edeceğim çünkü çok güzeldi. Ejder'e de bindim çok güzeldi. Jandarma benim için çevreyi korumak, insanları korumak demek" ifadelerini kullandı.