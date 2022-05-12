Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor - Son Dakika
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Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor

12.05.2022 13:08
Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor

Eğirdir'de kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapan jandarma, kırsalda yaşayan kadınların ayağına giderek Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattılar.

Eğirdir'de kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapan jandarma, kırsalda yaşayan kadınların ayağına giderek Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattılar.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile birlikte Gökçehöyük ve Tepeli köylerinde kişisel güvenlik ve KADES uygulaması eğitim faaliyetleri yaptı. Gökçehöyük köyünde yaşayan vatandaşlara, hazırlanan projeler çerçevesinde aile içi şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirilme yapıldı.

Gökçehöyük Köyü Ortaokulu öğrencilerine Kişisel güvenlikle ilgili ve KADES uygulaması hakkında bilgi verilip jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

Tepeli köyünde bulunan Tepeli Soğuk Hava Deposunda çalışan kadın-erkek vatandaşlara yönelik ise KADES'in, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olduğu hakkında bilgi verildi. Uygulamayla ilk kez tanışan kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükleyen ekipler uygulamanın nasıl kullanılacağını tek tek anlatarak tanıtım broşürleri dağıttı. - ISPARTA

Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor
Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor
Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor
Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor
Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor

YORUMLAR
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Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi

Jandarma, Eğirdir, KADES, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma köy köy gezip KADES'i tanıtıyor - Son Dakika


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