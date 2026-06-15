Jandarma\'nın 187. yılında anıta çelenk

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyetin katıldığı törende Topcu tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelengin anıta bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu. Heyetin anıt önünde toplu fotoğraf çekimiyle birlikte tören sona erdi. - İSTANBUL