Jandarma\'nın Özel Doğum Günü Kutlaması

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Mersin'in Tarsus ilçesinde özel öğrencinin hayali olan doğum günü kutlaması jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Tarsus'ta ikamet eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinden Neslinisa, doğum gününü jandarma personeli ile kutlamak istedi. İsteğinin ailesi ve öğretmenleri tarafından Jandarma Komutanlığına iletilmesi üzerine Neslinisa için doğum günü kutlaması organize edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleşen kutlamada, pastanın kesilmesinin ardından Jandarma Komutanlığını gezen Neslinisa, daha sonra Jandarma Asayiş aracına bindi. Jandarma personeli de Neslinisa'ya doğum günü hediyesi verdi.

Neslinisa ve ailesi, özel ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, jandarma personeline teşekkür etti. - MERSİN