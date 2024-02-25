Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ölümden kurtardığı küçük Aras'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ölümden kurtardığı küçük Aras'ı ziyaret etti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ölümden kurtardığı küçük Aras\'ı ziyaret etti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen ve kurtardığı küçük Aras'ı ziyaret etti. Jandarma ekipleri, Aras ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek oyuncak hediye etti.

25.02.2024 19:00
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen ve ölümden kurtardığı küçük Aras'ı ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düştüğü 7 metrelik foseptik çukurundan kurtardığı 5 yaşındaki küçük Aras'ı unutmadı. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda ortadan kaybolan ve kullanılmayan bir foseptik çukurunun açık kalmış bölümünden içeriye düşen Aras Hüseyin Doğan'ı 7 metrelik çukura tahta merdiven marifetiyle inerek adeta ölümden kurtaran jandarma asayiş timi, küçük Aras'ı evinde ziyaret etti. Küçük Aras ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten ekipler, Aras ile sohbet ederek oyuncak hediye etti. Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Aras'ın ailesi ise yaklaşık 5 saat boyunca mahsur kalan çocuklarını kurtardıkları için jandarma ekiplerine tekrar teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ölümden kurtardığı küçük Aras'ı ziyaret etti - Son Dakika

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