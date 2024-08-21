Jandarma, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Yerel

Jandarma, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarını önleme ve olası yangın esnasında yapılacak hareket tarzlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirip, broşür dağıttı.

21.08.2024 17:50
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Jandarma, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

OSMANİYE - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarını önleme ve olası yangın esnasında yapılacak hareket tarzlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirip, broşür dağıttı.

Osmaniye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 10 Haziran 2024 tarihli kararıyla Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarına karşı mücadele çerçevesinde önleyici devriyeler başlatıldı.

Jandarma karargah personeli ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Asayiş Timleri, Trafik Timleri, Motosiklet Timleri ve Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından, alevlerle olan mücadelede vatandaşlara, orman yangınlarını önleme ve olası yangın esnasında yapılacak hareket tarzlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplu kullanılan alanlara bilgilendirme broşürleri asıldı. Ayrıca, yaya ve motosikletli ekipler tarafından mesire alanlarında oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla devriye faaliyetleri arttırıldı. Jandarma Özel Harekat personelinin bölgede hem terörle mücadele hem orman yangınlarına anında müdahale için görev almakta olduğu, icra edilen görevlerde ormanların ve halkın güvenliğini titizlikle korumayı hedeflemekte olduğu vurgulandı.

Jandarma, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi
Kaynak: İHA

Osmaniye, Jandarma, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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