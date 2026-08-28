Jandarma Rütbe Terfi Töreni

Antalya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle 1 general, 7 subay, 17 astsubay ve 18 uzman jandarma bir üst rütbeye terfi etti.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, jandarma personeli ve personelin ailelerinin de bulunduğu törende rütbeler Antalya Valisi Hulusi Şahin ve komutanlar tarafından takdim edildi.

"Rütbeler büyük bir şeref ve sorumluluk taşıyor"

Rütbelerin beraberinde büyük bir şeref ve sorumluluk taşıdığını vurgulayan Vali Şahin, terfi eden personelin omuzlarında taşıdığı rütbenin sorumluluğuyla görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını ifade etti. Vali Şahin, "Bizim için Türk Jandarması çok değerlidir, Türk polisi çok değerlidir, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli çok değerlidir, Türk ordusu çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Rütbe terfi töreninin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Şahin, bir üst rütbeye terfi eden tüm personeli tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.