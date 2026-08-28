Jandarma Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Rütbe Terfi Töreni

Jandarma Rütbe Terfi Töreni
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 1 general, 7 subay, 17 astsubay ve 18 uzman jandarma terfi etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle 1 general, 7 subay, 17 astsubay ve 18 uzman jandarma bir üst rütbeye terfi etti.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, jandarma personeli ve personelin ailelerinin de bulunduğu törende rütbeler Antalya Valisi Hulusi Şahin ve komutanlar tarafından takdim edildi.

"Rütbeler büyük bir şeref ve sorumluluk taşıyor"

Rütbelerin beraberinde büyük bir şeref ve sorumluluk taşıdığını vurgulayan Vali Şahin, terfi eden personelin omuzlarında taşıdığı rütbenin sorumluluğuyla görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını ifade etti. Vali Şahin, "Bizim için Türk Jandarması çok değerlidir, Türk polisi çok değerlidir, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli çok değerlidir, Türk ordusu çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Rütbe terfi töreninin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Şahin, bir üst rütbeye terfi eden tüm personeli tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

22:46
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:26
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
21:24
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 00:32:07. #7.12#
SON DAKİKA: Jandarma Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement