Jandarma şehit ve gazi yakını çocuklarını ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Jandarma şehit ve gazi yakını çocuklarını ağırladı

Jandarma şehit ve gazi yakını çocuklarını ağırladı

Altıeylül Konakpınar Gençlik Merkezi, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte şehit, gazi ve personel çocuklarını ağırladı.

04.04.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Konakpınar Gençlik Merkezi, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte şehit, gazi ve personel çocuklarını ağırladı. Gençlik Merkezi'nde 3 gün boyunca konaklayan 55 çocuk, oyunlar ve aktiviteler eşliğinde bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Konakpınar Gençlik Merkezi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. 3 gün boyunca Gençlik Merkezinde düzenlenen aktiviteler şehit, gazi ve jandarma personellerinin çocukları ile ailelerini bir araya getirdi. Kamp süresince çocuklar doğayla iç içe keyifli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirdi. Kepsut Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli personellerin rehberliğinde çocuklara çadır kurma, kamp ateşi yakma, gece yön bulma, doğa yürüyüşü ve okçuluk gibi çeşitli eğitimler verildi. Yapılan etkinliklere Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Seyhun, Kepsut Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tahsin Önsal da katıldı. Jandarma teşkilatının düzenlediği bu etkinlik, çocuklara hem unutulmaz anlar yaşattı hem de birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Altıeylül, Jandarma, Güvenlik, Gençlik, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma şehit ve gazi yakını çocuklarını ağırladı - Son Dakika

Macron’dan Trump’ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz Macron'dan Trump'ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz
Beşiktaş’tan başkan Serdal Adalı’ya ceza veren TFF’ye bomba tepki Beşiktaş'tan başkan Serdal Adalı'ya ceza veren TFF'ye bomba tepki
İlk ’’boykot’’ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk ''boykot'' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Avcılar’da iki otele silahlı saldırı Avcılar'da iki otele silahlı saldırı
İşlerini ellerinden alabilir mi Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu İşlerini ellerinden alabilir mi? Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Bahçeli alarmı Partililer etten duvar ördü Bahçeli alarmı! Partililer etten duvar ördü
MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

14:08 Bahçeli alarmı Partililer etten duvar ördü Bahçeli alarmı! Partililer etten duvar ördü
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
12:22 Tavuk dönerde kan donduran hile Çamaşır suyu kullanıyorlar Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
19:31 İşlerini ellerinden alabilir mi Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu İşlerini ellerinden alabilir mi? Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu
19:28 Avcılar’da iki otele silahlı saldırı Avcılar'da iki otele silahlı saldırı
19:14 İlk ’’boykot’’ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk ''boykot'' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
18:56 Beşiktaş’tan başkan Serdal Adalı’ya ceza veren TFF’ye bomba tepki Beşiktaş'tan başkan Serdal Adalı'ya ceza veren TFF'ye bomba tepki
18:53 Macron’dan Trump’ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz Macron'dan Trump'ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 14:20:44. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma şehit ve gazi yakını çocuklarını ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement