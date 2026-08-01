Jandarma Teğmen Akıncı\'dan Kaymakam\'a Ziyaret

Simav İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başlayan Jandarma Teğmen Erdem Akıncı, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Kaymakam Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Akıncı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve görevine ilişkin talimatlarını paylaştı.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Jandarma Teğmen Erdem Akıncı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade etti.