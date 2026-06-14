Jandarma’nın 187. Yılı: Milletin Huzurunun Teminatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma’nın 187. Yılı: Milletin Huzurunun Teminatı

Jandarma’nın 187. Yılı: Milletin Huzurunun Teminatı
14.06.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü kutluyor.

Köklü geçmişi, güçlü teşkilat yapısı ve fedakar personeliyle milletin güvenini kazanan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar vatanın bölünmez bütünlüğü, kamu düzeni ve vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.

187 yıllık şanlı tarih

1839 yılında temelleri atılan Jandarma Teşkilatı, aradan geçen 187 yılda birçok zorlu görevi başarıyla yerine getirerek devletin en önemli güvenlik kurumlarından biri haline geldi. Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılıkla mücadeleden trafik denetimlerine kadar geniş bir görev alanında faaliyet gösteren teşkilat, teknolojik altyapısını ve insan kaynağını sürekli geliştirerek çağın gerekliliklerine uyum sağlamayı sürdürüyor.

Milletin emrinde, görevinin başında

"Köklü geçmiş, güçlü gelecek" anlayışıyla hareket eden jandarma personeli, aynı aşk ve sadakatle ülkenin en ücra noktalarından şehir merkezlerine kadar her bölgede görev yapıyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren teşkilat, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstleniyor.

Fedakarlığın ve vatan sevgisinin sembolü

Görevleri sırasında canlarını ortaya koyan şehitler ve gazilerin emanetini taşıyan Jandarma Teşkilatı, milletin gönlünde ayrı bir yere sahip bulunuyor. Vatan sevgisi, disiplin ve fedakarlık ilkeleriyle hareket eden kahraman jandarmalar, Türkiye'nin güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapmayı sürdürüyor.

Kutlama mesajları paylaşıldı

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajlarda, teşkilatın ülkenin huzur ve güvenliğine yaptığı katkılara dikkat çekildi. Mesajlarda, "Aynı aşk ve sadakatle, 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz" ifadelerine yer verilerek, jandarmanın devlet ve millet arasındaki güçlü bağın en önemli temsilcilerinden biri olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görev başındaki tüm personel ile emekli mensupları kutlanırken, vatan uğruna şehit düşen kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Güvenlik, Jandarma, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma’nın 187. Yılı: Milletin Huzurunun Teminatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:20
Türkiye’yi yıkan Irankunda’dan duygusal itiraf
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 14:09:25. #7.12#
SON DAKİKA: Jandarma’nın 187. Yılı: Milletin Huzurunun Teminatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.