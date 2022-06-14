Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, beraberindeki komutan yardımcıları ile birlikte Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Jandarma teşkilatı mensuplarının bu özel gününü kutlayan Vali Balcı, kendilerine kazasız belasız hayırlı görevler diledi. - VAN

Kaynak: İHA

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