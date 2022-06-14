Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı

14.06.2022 17:56
Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Kocaeli'de törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Kocaeli'de törenle kutlandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törene, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Merkez Komutanı Piyade Albay Bedri Yalçın, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Teşkilatın yıl dönümünü kutlayan Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kapancı, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana yaşamın her anında ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur, demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonrada olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personeline ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından tören, İzmit Bağçeşme Şehitliğinde dua edilmesi ve karanfil bırakılmasıyla son buldu. - KOCAELİ

Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı
Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı
Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı
Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı
Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı

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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü
Kaynak: İHA

Ziya Çelikkaya, Jandarma, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma Teşkilatının yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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