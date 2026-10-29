Jandarmadan Türk bayraklı insan piramidi gösterisi - Son Dakika
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Jandarmadan Türk bayraklı insan piramidi gösterisi

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Jandarmadan Türk bayraklı insan piramidi gösterisi
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Jandarmadan Türk bayraklı insan piramidi gösterisi
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Kilis’te Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende jandarma ekiplerinin insan piramidi gösterisinin zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Kilis'te Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende jandarma ekiplerinin insan piramidi gösterisinin zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırıldı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteriyi ilgiyle izledi.

Kilis Şehit Ali Osman Şahin Spor Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende jandarma ekiplerinin sergilediği insan piramidi gösterisinin zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırıldı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteriyi ilgiyle izledi.

Programda halk oyunları gösterileri sahnelenirken öğrenciler tarafından şiirler okundu. Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, çeşitli gösterilerle devam etti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti. Kalaylı, "Bugün aziz milletimizin hürriyet aşkını bütün dünyaya ilan edişinin 103. yıl dönümüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada bulunmanın bahtiyarlığını ifade ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıJandarmaKilisYerelSon Dakika

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