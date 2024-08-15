Japonya'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Japonya'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Edildi

Japonya'da etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle en az 497 uçuş iptal edildi. Birçok tren seferi askıya alınırken, yetkililer rüzgarların araçları ve elektrik direklerini devirebilecek hızda olabileceği uyarısında bulundu.

15.08.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da yarından itibaren etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle en az 497 uçuş iptal edildi. Birçok tren seferi askıya alınırken, yetkililer araçları ve elektrik direklerini devirebilecek hızda rüzgarların görülebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Kanto ile Tohoku bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde yarın itibariyle etkisini göstermesi beklenen Ampil Tayfunu, yetkilileri alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yaptığı şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından yarın yapılması planlanan en az 497 uçuş iptal edildi. Havayolu firmaları daha fazla uçuşun iptal edilebileceği uyarısında bulundu. Demiryolu işletmecisi Central Japan Railway ise Tohoku, Joetsu, Hokuriku ve Yamagata hızlı tren hatlarındaki seferlerin yarın kısmen askıya alındığını açıkladı. Tokaido hızlı tren hattı üzerindeki Nagoya ve Tokyo istasyonları arasındaki seferler de yarın tedbir amacıyla durdurulurken, ülke genelindeki birçok yerel tren hattında da aksamalar yaşanacağı bildirildi.

Yetkililer sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı

Ampil Tayfunu'nun bugün öğle saatleri itibariyle Tokyo'nun 287 kilometre güneyinde bulunan Hachijo Adası açıklarından kuzeye ilerlediğini duyuran JMA, Kanto ve Tohoku bölgelerinin yanı sıra Izu Adaları'nda şiddetli yağış ve rüzgarlar beklendiğini açıkladı. Tayfunun karaya çıkması halinde rüzgar hızının araçları ve elektrik direklerini devirebilecek seviyeye ulaşabileceği konusunda uyaran yetkililer, sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Japonya, Dünya, tokyo, Ulaşım, Doğal Afet, Hava Durumu, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:12 Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti Saldırgan cezaevini boyladı Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti! Saldırgan cezaevini boyladı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 11:07:19. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da Ampil Tayfunu Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement