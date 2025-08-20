Japonya'da Ateş Topu Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Japonya'da Ateş Topu Görüntülendi

20.08.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da gözlemlenen parlak meteor, geceyi gündüze çevirdi. Amatör kameralarla kaydedildi.

Japonya'nın farklı bölgelerinden gözlenen ve "ateş topu" olarak bilinen parlak meteor, yaydığı ışıkla geceyi gündüze çevirdi. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir hava olayına sahne oldu. "Ateş topu" olarak bilinen parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08'de Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerden gözlendi. Amatör kameralara yansıyan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde ateş topunun hızlı bir şekilde dünyaya doğru düştüğü görüldü. Ortaya çıkan kuvvetli ışık, geceyi gündüze çevirdi. Yaşanan hava olayının uzaydaki toz veya kaya parçalarının atmosfere girdikten sonra yanmasıyla oluşan bir "ateş topu" olduğunu değerlendiren uzmanlar, meteorun okyanusa düşmüş olabileceğini belirtti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Teknoloji, Japonya, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'da Ateş Topu Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:05:24. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'da Ateş Topu Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.