Japonya'da Pirinç Hırsızlığı: 150 kg Çalındı - Son Dakika
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Yerel

Japonya'da Pirinç Hırsızlığı: 150 kg Çalındı

Japonya'da pirinç kıtlığı sürerken, bir çiftçinin deposundan 150 kg pirinç çalındı.

18.09.2024 10:09
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Pirinç kıtlığının sürdüğü Japonya'da çiftçinin deposundan 150 kilogram pirinç çalındı.

Arz yetersizliği nedeniyle pirinç kıtlığı yaşanan Japonya'da hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kyoto eyaletindeki Kameoka şehrinde pirinç yetiştiren bir çiftçinin deposundan 150 kilogram pirinç çalındığı açıklandı. Dün sabaha karşı yaşanan hırsızlık, çiftçinin erken saatlerde depoyu açması ile ortaya çıktı. Çiftçinin her biri 30 kilogram ağırlığındaki 5 çuval pirincin yerinde olmadığını fark ederek polise haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, çiftçileri muhtemel pirinç hırsızlıklarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Pirinç hırsızlıkları başlamıştı

Japonya'da baş gösteren pirinç kıtlığı sonrasında ülkede hırsızlık olayları başlamış, geçen hafta Niigata eyaletinin Joetsu şehrinde bir çiftçinin deposundan yeni hasat edilmiş 90 kilogram pirinç çalınmıştı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, üreticilere depo kapılarını sağlam bir şekilde kilitleme, güvenlik kamerası ve alarm kullanma gibi ek tedbirler alma tavsiyesinde bulunmuştu.

Pirinç kıtlığı krize neden olmuştu

Ülkeyi geçen ay vuran 7,1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu'nun ardından oluşan stok eğilimi, turist patlamasının getirdiği ek tüketim ve üretimin hava şartlarından olumsuz etkilenmesi sonucu Japonya'da pirinç krizi baş göstermişti. Arzın yetersiz kalması nedeniyle pirinç bulmak zorlaşırken, birçok markette raflar boş kalmıştı. Bazı marketler müşteri başına satış sınırlaması getirirken, fiyatlarda da artış gözlenmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya'da Pirinç Hırsızlığı: 150 kg Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Pirinç Hırsızlığı: 150 kg Çalındı - Son Dakika
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