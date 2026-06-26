Japonya'dan 15 Milyon Dolarlık Acil Yardım

Japonya, insani durumun kötüleştiğini İran, Lübnan ve Batı Şeria'da 15 milyon dolarlık acil durum hibesi gönderilecek.

Japonya; İran, Lübnan ve Batı Şeria'ya maddi yardımda bulunacak. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani durumun kötüleştiğini İran, Lübnan ve Batı Şeria'da 15 milyon dolarlık acil durum hibesi gönderileceği kaydedildi. bakanlık açıklamasında, yardımın uluslararası organizasyonlar aracılığıyla söz konusu ülkelere gönderileceği sağlık hizmeti, gıda, barınak, su ve hijyen hizmetleri için kullanılacağı aktarıldı.

Öte yandan, Japonya Platformu aracılığıyla Lübnan'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki yardım çabalarını desteklemek için ek 640 bin dolar sağlanacak. - TOKYO