Japonya\'nın Yeni Başbakanı Ishiba

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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Shigeru Ishiba, Japonya Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamanın 2'nci turunda ülkenin 103. başbakanı seçildi.

Japonya'da 28 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Japonya Temsilciler Meclisi bugün yeni başbakanı belirlemek üzere bugün toplandı. 465 üyesi bulunan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylama, ilk turda hiçbir adayın çoğunluk oyu olan 233 oya ulaşamaması nedeniyle 30 yıl sonra ilk kez 2'nci tura kaldı. Temsilciler Meclisi'nde 2'nci tur oylamada 221 oy alan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Shigeru Ishiba, 160 oy alan ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP) Genel Başkanı Yoshihiko Noda'yı geride bırakarak bir kez daha Japonya Başbakanı seçildi.

Ishiba erken seçim kararı almıştı

Önceki LDP Genel Başkanı ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından Shigeru Ishiba LDP Genel Başkanı olmuştu. Ishiba, LDP ve iktidar ortağı Komeito'nun çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste yapılan oturumda ülkenin yeni başbakanı seçilmişti. Göreve gelir gelmez erken seçime gidileceğini duyuran Ishiba, "Yeni yönetimin bir an önce halk tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

LDP seçimde çoğunluğu kaybetmişti

Japonya'da halk 28 Ekim'de yapılan erken genel seçim kapsamında sandığa gitmişti. Partilerin toplam 465 sandalyeli meclisin üyelerinin belirlendiği seçimde LDP ve koalisyon ortağı Komeito 233 sandalyelik çoğunluğu sağlama hedefine ulaşamamıştı. Anayasal Demokratik Parti (CDP) ise oylarını artırarak 98 olan sandalye sayısını 148'e çıkarmıştı. - TOKYO