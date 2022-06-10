Japonya sınırlarını turistlere yeniden açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya sınırlarını turistlere yeniden açtı

10.06.2022 09:30
Japonya sınırlarını turistlere yeniden açtı

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle yabancı turistlere uygulanan ülkeye giriş yasağını bugün itibariyle kaldırdı.

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle yabancı turistlere uygulanan ülkeye giriş yasağını bugün itibariyle kaldırdı. İlk etapta yalnızca rehberli turlar ile ülkeyi ziyaret edebilecek turistlerden maske takmaları ve sağlık sigortası yaptırmaları istenecek.

Covid-19 salgını nedeniyle en sıkı sınır tedbirleri uygulayan ülkelerden biri olan Japonya, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından fiilen yabancı turist kabul etmeye başladı. Hükümetin kararı doğrultusunda risk oranına göre 3'e ayrılan ülkeler, mavi, sarı ve kırmızı şeklinde gruplandırıldı. Düşük riskli kabul edilen "mavi renk" grubunda olan ülkelerden gelen yolculara karantina ve ülkeye girişte Covid-19 testi şartı getirilmezken, "sarı renk" grubundaki ülkelerden gelen yolcuların ise 3 doz aşı yaptırmış olmaları şartı ile karantina ve testten muaf olacağı bildirildi. Aşılandığını belgeleyemeyen kişiler ile yüksek risk grubunda kabul edilen "kırmızı grup" ülkelerinden gelen turistlerden ise karantinaya girmeleri ve Covid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini kaydedildi.

Yabancı turistlerin ülkeye girişini şimdilik rehberli paket turlarla sınırlayan hükümet, ayrıca ziyaretçilerden özel sağlık sigortası yaptırmalarının ve maske takmalarının isteneceğini duyurdu.

Sınırlarını kapatmıştı

Covid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya alan Japonya, daha sonra kademeli olarak iş insanlarını ve öğrencileri yeniden ülkeye kabul etmişti. Buna rağmen turistlere yönelik giriş yasağının sürmesi uluslararası toplumda eleştirilere neden olmuştu. Son olarak geçtiğimiz ay ABD, Avustralya, Singapur ve Tayland'dan gelen yolcuları içeren deneme turlarının düzenlendiği kamuoyuna yansımış, Taylandlı grubun turu, bir katılımcının virüs testinde pozitif sonuç vermesinden sonra iptal edilmişti.

Japonya'da dün tespit edilen 16 bin 813 Covid-19 vakası, toplam vaka sayısını 9 milyon 11 bin 259'a taşırken, 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 30 bin 860'a yükseldi. - TOKYO

YORUMLAR
500
ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları Seul'de 'Kuzey Kore'yi görüştü ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları Seul'de 'Kuzey Kore'yi görüştü Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı
Kaynak: İHA

Koronavirüs, Japonya, Hükümet, turist, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya sınırlarını turistlere yeniden açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
01:01 Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 09:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya sınırlarını turistlere yeniden açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement