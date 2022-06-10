Japonya sınırlarını turistlere yeniden açtı

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle yabancı turistlere uygulanan ülkeye giriş yasağını bugün itibariyle kaldırdı. İlk etapta yalnızca rehberli turlar ile ülkeyi ziyaret edebilecek turistlerden maske takmaları ve sağlık sigortası yaptırmaları istenecek.

Covid-19 salgını nedeniyle en sıkı sınır tedbirleri uygulayan ülkelerden biri olan Japonya, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından fiilen yabancı turist kabul etmeye başladı. Hükümetin kararı doğrultusunda risk oranına göre 3'e ayrılan ülkeler, mavi, sarı ve kırmızı şeklinde gruplandırıldı. Düşük riskli kabul edilen "mavi renk" grubunda olan ülkelerden gelen yolculara karantina ve ülkeye girişte Covid-19 testi şartı getirilmezken, "sarı renk" grubundaki ülkelerden gelen yolcuların ise 3 doz aşı yaptırmış olmaları şartı ile karantina ve testten muaf olacağı bildirildi. Aşılandığını belgeleyemeyen kişiler ile yüksek risk grubunda kabul edilen "kırmızı grup" ülkelerinden gelen turistlerden ise karantinaya girmeleri ve Covid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini kaydedildi.

Yabancı turistlerin ülkeye girişini şimdilik rehberli paket turlarla sınırlayan hükümet, ayrıca ziyaretçilerden özel sağlık sigortası yaptırmalarının ve maske takmalarının isteneceğini duyurdu.

Sınırlarını kapatmıştı

Covid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya alan Japonya, daha sonra kademeli olarak iş insanlarını ve öğrencileri yeniden ülkeye kabul etmişti. Buna rağmen turistlere yönelik giriş yasağının sürmesi uluslararası toplumda eleştirilere neden olmuştu. Son olarak geçtiğimiz ay ABD, Avustralya, Singapur ve Tayland'dan gelen yolcuları içeren deneme turlarının düzenlendiği kamuoyuna yansımış, Taylandlı grubun turu, bir katılımcının virüs testinde pozitif sonuç vermesinden sonra iptal edilmişti.

Japonya'da dün tespit edilen 16 bin 813 Covid-19 vakası, toplam vaka sayısını 9 milyon 11 bin 259'a taşırken, 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 30 bin 860'a yükseldi. - TOKYO