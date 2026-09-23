JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) bünyesinde faaliyet gösteren JAVSU’nun Gaziantep fabrika satış noktası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) bünyesinde faaliyet gösteren JAVSU'nun Gaziantep fabrika satış noktası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Jandarma Asayiş Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren JAVSU'nun Gaziantep fabrika satış noktası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, JAVSU Gaziantep fabrika satış noktasının hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. JAV Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İbrahim Güven de JAVSU gelirleriyle şehit ve gazi aileleri ile doğal afetlerde yardıma muhtaç vatandaşlara destek, jandarmanın da emniyet ve asayiş giderlerine de katkı sağlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak JAVSU Gaziantep fabrika satış noktasının açılışı yapıldı. JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası ile doğal mineralli su satışı yapılarak şehit-gazi ailelerine, doğal afetlerde yardıma muhtaç vatandaşlara ve jandarmanın emniyet-asayiş giderlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Açılışa, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İbrahim Güven, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Engin Özmen katıldı.

Kaynak: İHA
Sivil ToplumGaziantepJandarmaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Sakarya’daki anne cinayetinde karar çıktı 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede Sakarya'daki anne cinayetinde karar çıktı! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede
Simeone’den rakibi Barcelona’ya övgü dolu sözler Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler
Emin Olcay’dan savcıya ifade sonrası ilk sözler Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler
Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu’nun uçağına hava sahasını açtı Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açtı
İran, Hürmüz Boğazı’nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
17:13
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 17:18:26. #.0.3#
SON DAKİKA: JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement