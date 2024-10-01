Jeotermal Su, Kapadokya Turizmini Canlandıracak - Son Dakika
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Yerel

Jeotermal Su, Kapadokya Turizmini Canlandıracak

Jeotermal Su, Kapadokya Turizmini Canlandıracak

Nevşehir'in Mustafapaşa köyünde jeotermal suyun turizme kazandırılması için çalışmalar sona erdi.

01.10.2024 09:55
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 2013 yılında bulunan jeotermal suyun depolama ve dağıtımının yapılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Jeotermal suyun bölgede bulunan otellere verilmesiyle birlikte Kapadokya bölgesi kültür turizminin yanında, sağlık turizmi ile de ön plana çıkacak. Bu sayede yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki kalış süreleri de uzayacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenen proje çerçevesinde, yaklaşık 60 derece ısıya sahip termal su Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmayla kullanıma hazır hale getirildi. Altyapı çalışmasının ardından köydeki konaklama tesisleri, termal su hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Çalışmaların yürütüldüğü alanda inceleme yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan; İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; Kapadokya'da peribacaları arasındaki tesislerde sunulacak jeotermal sağlık turizmi hizmetin, turistlerin bölgeyi tercihlerinde yeni bir cazibe noktası olacağını söyledi.

Vali Fidan; "İl etapta Özel İdaremiz tarafından yaptırılan havuzların incelemesini yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP idaresi başkanlığının destekleri var. Havuzlarımız tamamlanarak su verilmeye başlandı. Mustafapaşa bölgemizdeki önemli turizm merkezlerinden birisi. Amacımız bölgedeki turizm çeşitliliğini artırma ve kalış süresini artırma. Jeotermal suyun turizme kazandırılması bölge için çok önem taşıyor. Bu suyu bölgede bulunan otellere de vererek özellikle sağlık turizmi ve spa merkezlerinin gelişmesi anlamında kullanılacak" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jeotermal Su, Kapadokya Turizmini Canlandıracak - Son Dakika

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