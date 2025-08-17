Jet Ski ile Eğlence: Bella\'nın Su Show\'u

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde sahibiyle birlikte jet ski ile tur atan köpek görenleri gülümsetti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde yapılan su sporları etkinliğinde Bella isimli köpeğin jet ski ile tur atması büyük ilgi gördü. Köpeğin jet ski ile tur atarken sevimli halleri gülümsetti. - ELAZIĞ
