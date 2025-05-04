JICA Heyeti Kocaeli'de Afetlere Hazırlık Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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JICA Heyeti Kocaeli'de Afetlere Hazırlık Toplantısı Düzenledi

JICA Heyeti Kocaeli\'de Afetlere Hazırlık Toplantısı Düzenledi

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, afetlere hazırlık konusunda yapılabilecek çalışmaları ve iyi örnekleri ele aldı.

04.05.2025 10:17  Güncelleme: 10:20
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Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Heyet ile yapılan toplantıda, Kocaeli'de afetlere hazırlık konusunda yürütülebilecek çalışmalar ve uygulanabilecek iyi örnekler ele alındı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Kocaeli'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gelişmekte olan ülkelerde afet öncesi hazırlık, afet sonrası iyileştirme, kentsel planlama, altyapı güçlendirme ve kurumsal kapasite geliştirme gibi başlıklarda teknik iş birliği projeleri yürüten Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na konuk oldu. Ziyarette JICA Başkan Yardımcısı Kawai Shusaku, Kıdemli Program Sorumlusu Ali Bekin ve Proje Formülasyon Danışmanı Sawada Keiko yer aldı.

Heyet ile yapılan toplantıda, Kocaeli özelinde afetlere hazırlık konusunda yürütülebilecek çalışmalar ve uygulanabilecek iyi örnekler ele alındı. Toplum temelli yaklaşımlar, yerel kapasitenin artırılması ve afetlere dirençli kentsel yapıların oluşturulması konularında teknik fikir alışverişi yapıldı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, "JICA heyetinin ziyareti bizim için önemli. Afetlere hazırlık konusunda atacağımız her adımda uluslararası deneyimlerden faydalanmak bizim için büyük kazanım. JICA ile kurulan bu temasın ilerleyen süreçte verimli iş birliklerine dönüşmesini arzu ediyoruz. Amacımız şehrimizi muhtemel afetlere hazırlamak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel JICA Heyeti Kocaeli'de Afetlere Hazırlık Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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