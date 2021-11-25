Üye Girişi
Jimnastiğin şampiyon ikilisi buluştu - Son Dakika

Jimnastiğin şampiyon ikilisi buluştu

25.11.2021 09:08
Jimnastiğin şampiyon ikilisi buluştu

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Lig 2 Minik Bayanlar Kategorisi şampiyonu ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Asil Albaraasi oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Lig 2 Minik Bayanlar Kategorisi şampiyonu ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Asil Albaraasi oldu. Asil, eğitim gördüğü okulda, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile bir araya geldi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Minik Bayanlar Şampiyonu Asil Albaraasi'ni eğitim gördüğü Uluslararası Gökkuşağı Koleji'nde ziyaret etti.

Hayallerinin birlikte olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten şampiyon ikili, Türkiye'ye altın madalya kazandırmak için mücade etmek istediklerini ifade etti.

"Eğitimleri aksamıyor"

Spor ve sporcuya verdikleri önemle hareket ettiklerini söyleyen Uluslararası Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli, öğrencilerinin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Asil'in küçük yaşta elde ettiği ulusal başarının ardından, bir dünya şampiyonu ve uluslararası başarılara sahip Ayşe Begüm Onbaşı ile bir araya gelmesi gerçekten mutluluk verici. İki öğrenci de, spor faaliyetlerinde büyük başarıları elde ederken, eğitimlerini hiçbir şekilde aksatmıyor ve aynı başarıyı eğitim hayatlarında da gösteriyor."

"Spor ve eğitim birlikte yönetilebilir"

Şampiyon ikilinin, sporun ve eğitimin birlikte yönetilebileceğine çok güzel bir örnek olduğunu söyleyen Şule Gayretli, "Gerek Asil'e ve gerek Ayşe Begüm'e bu anlamlı buluşma için çok teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

Jimnastiğin şampiyon ikilisi buluştu

Ayşe Begüm, Cimnastik, Şampiyon, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jimnastiğin şampiyon ikilisi buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son 10 yılın kadın cinayetleri haritası çıktı! Sizin şehrinizde kaç kadın öldürüldü? 09:02 Son 10 yılın kadın cinayetleri haritası çıktı! Sizin şehrinizde kaç kadın öldürüldü? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor 07:17 Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor Son dakika! BAE Veliaht Prensi uzun yıllar sonra Türkiye'ye geldi! 10 anlaşma imzalandı 17:42 Son dakika! BAE Veliaht Prensi uzun yıllar sonra Türkiye'ye geldi! 10 anlaşma imzalandı
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de

Son Dakika Haberleri
09:02 Son 10 yılın kadın cinayetleri haritası çıktı! Sizin şehrinizde kaç kadın öldürüldü?
09:01 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada
08:53 Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti
08:51 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım
08:44 Cansu Dere İspanya'dan ödül alıyor
08:44 Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak!
08:28 Deprem riski altındaki 24 şehrimiz! Marmara'dan sonra en tehlikeli bölge Bingöl!
08:19 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları
08:13 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
08:12 İsrail'den Filistinlilere saldırı: 63 kişi yaralandı
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti         
08:53
Cansu Dere İspanya'dan ödül alıyor Cansu Dere İspanya'dan ödül alıyor         
08:45
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor Son Dakika: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor         
07:18
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
13 günlük bebeğini karınca ilacıyla öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu         
12:45
Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 09:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Jimnastiğin şampiyon ikilisi buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement