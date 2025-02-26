SANKO Okulları Öğrencisi Kaan Baydemir, 1. International Youth Musical Contest Festival "Barkarol"da (Uluslararası Müzik Yarışması-Festival) piyano dalında etkileyici performansıyla birincilik ve Grand Prix ödülünü kazandı.
Kaan Baydemir, Antalya'da düzenlenen yarışmada Chopin-Etüd Allegro molto agitato ve Fazıl Say-Ballad No.1 "Nazım" eserlerini seslendirerek piyano dalında büyük başarıya imza attı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Kaan Baydemir'den Uluslararası Başarı - Son Dakika
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